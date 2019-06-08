Украина сможет вступить в ЕС в 2025-2027 году, - Парубий

Главы парламентов Украины, Польши и Литвы приняли совместную резолюцию.

Украина сможет вступить в ЕС в 2025-2027 году, - Парубий
Фото: twitter.com/andriyparubiy

Главы парламентов Украины, Литвы и Польши задекларировали в резолюции Межпарламентской ассамблеи сроки вступления Украины в Европейский союз. Об этом на брифинге заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий, передает РБК-Украина.

По его словам, Украина имеет большой шанс вступить в Европейский союз в 2025-2027 году.

"Ключевой документ, который был нами полчаса назад подписан - это наша совместная резолюция и наш план действий на следующий период. Для нас было очень важно, что среди того плана действий мы согласовали, что будем придерживаться стратегии "2025-2027". Это стратегия плана на пути Украины в ЕС. Мы определили, что в этот период это и есть окно возможностей для вступления Украины в Евросоюз", - сказал Парубий.

Парубий добавил, что в 2025 году в ЕС будет председательствовать Польша, а с 2025-го по 2027 год - Литва, что, по его мнению, дает высокие шансы Украине вступить в Евросоюз в этот период.

Резолюцию приняли во время Х Сессии Межпарламентской ассамблеи Украины, Литвы и Польши, на которой также был создан новый Комитет по вопросам безопасности.

Напомним, ранее Зеленский заверил, что Украина будет продолжать двигаться в Евросоюз и НАТО.

7 февраля 2019 года Верховная Рада внесла изменения в Конституцию Украины, которые закрепляют курс страны на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО, а также исключили из нее норму о возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине.


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