В АП заподозрили диверсию со стороны МИД из-за плагиата в речи Зеленского

Замглавы Администрации Президента по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование из-за идентичных фрагментов в выступлениях Владимира Зеленского на совместном брифинге с главой Европейского Совета Дональдом Туском и выступления Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность".

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Предварительно установлено, что сотрудники МИД Украины, которые готовили тезисы для брифинга Президента Владимира Зеленского, параллельно продолжали работать на Петра Порошенко. При этом содержание и повестка дня переговоров Владимира Зеленского с руководителями ЕС и НАТО формировались отдельно сотрудниками Администрации Президента Украины. Поэтому представители предыдущей власти не имели влияния на вопросы, которые Президент Владимир Зеленский обсуждал с европейскими партнерами и друзьями Украины", - говорится в сообщении.

В АП заверили, что в случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИД с Петром Порошенко будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы.

"Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко", - подчеркнули у Зеленского.

Ранее сегодня бывший пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко заявил, что Зеленский украл целый абзац из выступления Порошенко на съезде его партии "Европейская Солидарность". В подтверждение своих слов Цеголко привел цитату из выступления Зеленского и видео с отрывком выступления Порошенко. Он также порекомендовал Президенту нанять спичрайтера.

Напомним, что все новости и выступления Порошенко исчезли с сайта президента Украины вскоре после инаугурации Зеленского.