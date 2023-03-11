У ДБР заперечили інформацію про розслідування щодо Баканова – BBC News Україна

Службова перевірка в СБУ також не виявила у діях колишнього очільника порушень, інформує ZN.ua.

У ДБР заперечили інформацію про розслідування щодо Баканова – BBC News Україна
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Державне бюро розслідувань заперечило інформацію про те, що екскерівник Служби безпеки України Іван Баканов є фігурантом кримінального провадження ДБР про окупацію Росією територій України. Там переконують, що Баканов узагалі не фігурує в жодному провадженні ДБР. Таку відповідь бюро надало на запит видання BBC News Україна.

«У провадженні слідчих Державного бюро розслідувань кримінальні провадження, у яких перевіряється незаконна діяльність колишнього керівника СБУ Івана Баканова, не перебувають, про підозру останньому не повідомлялось, обвинувальні акти до суду не направлялись, матеріали службового розслідування щодо Івана Баканова до ДБР не надходили», – відповіли на запит.

За інформацією власних джерел BBC News Україна, службова перевірка в СБУ щодо Баканова також показала відсутність у його діях порушень.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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