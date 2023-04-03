Туречина розробить новітній зенітно-ракетний комплекс

Він матиме схожість із російським ЗПРК "Панцир".

Туречина розробить новітній зенітно-ракетний комплекс

У Туреччині збираються створити самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Nokta. Цей засіб ППО розробляє турецька оборонна корпорація ASELSAN, повідомляє видання SavunmaSanayiST.com.

Цю систему протиповітряної оборони оснастять як зенітними ракетами, так і артилерійською системою, що є модифікацією 35-мм артилерійської системи G?ker. Вона розроблена для протидії літальним апаратам, а також для ураження наземних цілей.

У лютому 2022 року в повідомлялося, що ця артсистема вже готова до практичного використання. Комплекс буде автономним, тобто усі його системи змонтують на одному шасі з колісною формулою 8?8.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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