Нідерланди закуплять для України радіолокаційні комплекси VERA-NG

Їх виготовлять на підприємстві у Чехії.

Нідерланди виділяють кошти на закупівлю для України радіолокаційних комплексів VERA-NG. Міноборони Нідерландів повідомляє на офіційному сайті про закупівлю чотирьох РЛС на суму 150 млн євро, інформує ZN.ua.

Нідерланди закуплять для України радіолокаційні комплекси VERA-NG
Фото з відкритих джерел

Також під час Контактної групи з питань оборони України буде оголошено, що Нідерланди виділяють 40 мільйонів євро на закупівлю техніки ППО в рамках багатостороннього партнерства. Вона буде доставлена ??до України найближчим часом.

VERA-NG від компанії ERA забезпечує передове і сучасне пасивне спостереження, призначене для виявлення, визначення місцезнаходження, ідентифікації та відстеження повітряних, наземних і морських цілей.

Система VERA-NG складається з трьох ресиверів сигналів випромінювання 360-градусного охоплення азимутом. У центрі розташовується командний пост із власною станцією, який приймає та обробляє всю інформацію від станцій. Розрахунки системи передають бойовим постам ППО дані щодо виявлених цілей з координатами дальності, азимуту та висоти.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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