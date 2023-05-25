США в ОБСЄ: Якщо вірити російській пропаганді, то їхні ракети знищили кілька десятків комплексів Patriot в Україні

"Реальність така, що Україна стає сильнішою з кожним днем".

Постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час засідання Постійної ради організації, що заяви російської пропаганди про нібито "знищення" великої кількості комплексів ППО Patriot не змінює те, що наша держава "стає сильнішою з кожним днем". Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

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"Кремль, певно, відчуває, що ситуація змінюється, оскільки він ще більш абсурдно бреше власному населенню. Якщо вірити російським державним ЗМІ, то можна подумати, що російські ракети знищили кілька десятків комплексів Patriot в Україні. Але брехня не змінює реальність на місцях, навіть якщо вона заважає декому її бачити. А реальність така, що Україна стає сильнішою з кожним днем", – зазначив Карпентер.

За його словами українська протиповітряна оборона доволі успішно протистоїть російським ракетним атакам і атакам безпілотників.

"І ми сповнені рішучості допомогти Україні ще більше покращити якість її протиповітряної і протиракетної оборони, в тому числі працюючи з нашими союзниками і партнерами над підготовкою українських пілотів на літаках F-16", – наголосив американський посол.

Він додав, що російські атаки на українські міста не призведуть до, як сподівається Кремль, зменшення міжнародної рішучості підтримувати Україну, а натомість "лише посилюють нашу рішучість допомогти Україні перемогти і притягнути до відповідальності кожного, хто винен у цих жахливих діях".

Нагадаємо, після масованого обстрілу Києва та Київської області в ніч на вівторок, 16 травня, ЗМІ повідомляли, що Російська армія, ймовірно, пошкодила американський зенітний ракетний комплекс Patriot американського виробництва.