США в ОБСЄ: Якщо вірити російській пропаганді, то їхні ракети знищили кілька десятків комплексів Patriot в Україні

"Реальність така, що Україна стає сильнішою з кожним днем".

Постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час засідання Постійної ради організації, що заяви російської пропаганди про нібито "знищення" великої кількості комплексів ППО Patriot не змінює те, що наша держава "стає сильнішою з кожним днем". Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua.

США в ОБСЄ: Якщо вірити російській пропаганді, то їхні ракети знищили кілька десятків комплексів Patriot в Україні
© Getty Images

"Кремль, певно, відчуває, що ситуація змінюється, оскільки він ще більш абсурдно бреше власному населенню. Якщо вірити російським державним ЗМІ, то можна подумати, що російські ракети знищили кілька десятків комплексів Patriot в Україні. Але брехня не змінює реальність на місцях, навіть якщо вона заважає декому її бачити. А реальність така, що Україна стає сильнішою з кожним днем", – зазначив Карпентер.

За його словами українська протиповітряна оборона доволі успішно протистоїть російським ракетним атакам і атакам безпілотників.

"І ми сповнені рішучості допомогти Україні ще більше покращити якість її протиповітряної і протиракетної оборони, в тому числі працюючи з нашими союзниками і партнерами над підготовкою українських пілотів на літаках F-16", – наголосив американський посол.

Він додав, що російські атаки на українські міста не призведуть до, як сподівається Кремль, зменшення міжнародної рішучості підтримувати Україну, а натомість "лише посилюють нашу рішучість допомогти Україні перемогти і притягнути до відповідальності кожного, хто винен у цих жахливих діях".

Нагадаємо, після масованого обстрілу Києва та Київської області в ніч на вівторок, 16 травня, ЗМІ повідомляли, що Російська армія, ймовірно, пошкодила американський зенітний ракетний комплекс Patriot американського виробництва.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Зеленський на саміті G7: «Поява літаків F-16 в українському небі стане історичним моментом для безпеки Європи та світу»Зеленський на саміті G7: «Поява літаків F-16 в українському небі стане історичним моментом для безпеки Європи та світу»
Зеленський у Японії зустрівся із президентом Індонезії: обговорили зернову ініціативу та формулу мируЗеленський у Японії зустрівся із президентом Індонезії: обговорили зернову ініціативу та формулу миру
Маємо донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу – ДудаМаємо донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу – Дуда
Залужний привітав Міллі з днем Збройних Сил США: про що ще говорили генералиЗалужний привітав Міллі з днем Збройних Сил США: про що ще говорили генерали
Борис Джонсон стане батьком у восьмий разБорис Джонсон стане батьком у восьмий раз
Блок рекламы


Похожие новости
Литва анонсувала новий пакет підтримки для УкраїніЛитва анонсувала новий пакет підтримки для Україні
Конкурент Трампа по виборам у США розповів про свої дії на посту президента стосовно війни в УкраїніКонкурент Трампа по виборам у США розповів про свої дії на посту президента стосовно війни в Україні
В Україні після війни буде 4-5 млн ветеранів – міністеркаВ Україні після війни буде 4-5 млн ветеранів – міністерка
В Україні створюють нову концепцію авіації з «урахуванням переходу на нові типи літаків»В Україні створюють нову концепцію авіації з «урахуванням переходу на нові типи літаків»
Швейцарія знімає з експлуатації 25 танків Leopard 2. Вони можуть опинитися в УкраїніШвейцарія знімає з експлуатації 25 танків Leopard 2. Вони можуть опинитися в Україні
Хибно вважати, що Росія ослаблена війною в Україні і не здатна на нові стратегічні сюрпризи – Міноборони ЛатвіїХибно вважати, що Росія ослаблена війною в Україні і не здатна на нові стратегічні сюрпризи – Міноборони Латвії
Португалія не розглядає відправку Україні F-16, але готова допомогти "авіаційній коаліції" по-іншомуПортугалія не розглядає відправку Україні F-16, але готова допомогти "авіаційній коаліції" по-іншому
Держдепартамент США: Передача Україні F-16 і навчання пілотів – наш пріоритетДерждепартамент США: Передача Україні F-16 і навчання пілотів – наш пріоритет
Сунак проти будь-яких "мирних планів", що мають на меті заморозити війну в УкраїніСунак проти будь-яких "мирних планів", що мають на меті заморозити війну в Україні
У Повітряних силах припустили, скільки літаків отримає Україна: «Для початку кілька десятків»У Повітряних силах припустили, скільки літаків отримає Україна: «Для початку кілька десятків»
Последние новости
Подгружаем последние новости