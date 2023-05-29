США розмістять у Південній Кореї комплекс ПРО THAAD, який може перехоплювати балістичні ракети

Раніше це було неможливим через петицію місцевих жителів.

Сполучені Штати і Республіка Корея стали на крок ближче до розгортання системи протиракетної оборони THAAD в азійській країні. Батарея буде розміщена за 214 км від Сеула. Про це повідомляє видання Yonhap, інформує ZN.ua.

США розмістять у Південній Кореї комплекс ПРО THAAD, який може перехоплювати балістичні ракети

У лютому 2022 року група з 392 осіб подала петицію про заборону розміщення системи THAAD у країні. Протестувальники вважали, що деякі пункти в Угоді про статус сил були неконституційними. Однак цього тижня Конституційний суд відхилив петицію, заявивши, що вона не містить передумов для судового розгляду.

План розгортання системи протиракетної оборони було схвалено 20 квітня 2017 року. Згідно з документом, батарею THAAD буде розміщено на території, яка раніше використовувалася як поле для гольфу. Це рішення викликало протести з боку деяких місцевих жителів і антивоєнних активістів.

Пізніше 2017 року протестувальники подали адміністративний позов із вимогою до міністра закордонних справ скасувати надання землі. Позов був відхилений місцевим та апеляційним судами. Уже 2023 року Верховний суд заявив, що справа не може бути предметом адміністративного розгляду.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
США в ОБСЄ: Якщо вірити російській пропаганді, то їхні ракети знищили кілька десятків комплексів Patriot в УкраїніСША в ОБСЄ: Якщо вірити російській пропаганді, то їхні ракети знищили кілька десятків комплексів Patriot в Україні
За розстріл беззбройного мешканця Ірпеня судитимуть десантника зс рфЗа розстріл беззбройного мешканця Ірпеня судитимуть десантника зс рф
У ГУР розповіли про певну співпрацю з російськими добровольцями в Бєлгородській областіУ ГУР розповіли про певну співпрацю з російськими добровольцями в Бєлгородській області
Польща планує придбання підводних човнівПольща планує придбання підводних човнів
На території Білорусі підрозділи росіян готуються до війни в Україні - ГенштабНа території Білорусі підрозділи росіян готуються до війни в Україні - Генштаб
Блок рекламы


Похожие новости
Ракети Storm Shadow показали максимальну ефективність – РезніковРакети Storm Shadow показали максимальну ефективність – Резніков
Канада надасть Україні додаткові ракети AIM-9 із арсеналу своїх Збройних СилКанада надасть Україні додаткові ракети AIM-9 із арсеналу своїх Збройних Сил
Генерал Міллі спрогнозував, як може завершитись війна в УкраїніГенерал Міллі спрогнозував, як може завершитись війна в Україні
США в ОБСЄ: Якщо вірити російській пропаганді, то їхні ракети знищили кілька десятків комплексів Patriot в УкраїніСША в ОБСЄ: Якщо вірити російській пропаганді, то їхні ракети знищили кілька десятків комплексів Patriot в Україні
СБУ оголосила підозру соратнику Януковича, який став «сенатором від Запорізької області РФ»СБУ оголосила підозру соратнику Януковича, який став «сенатором від Запорізької області РФ»
Рішення щодо ліміту державного боргу США може бути знайдене вже цього тижняРішення щодо ліміту державного боргу США може бути знайдене вже цього тижня
Той, хто дійсно зацікавлений у мирі, не може ставити агресора та жертву агресії на один рівень – БоррельТой, хто дійсно зацікавлений у мирі, не може ставити агресора та жертву агресії на один рівень – Боррель
Україна не зможе вступити до НАТО в «осяжному майбутньому» – ШольцУкраїна не зможе вступити до НАТО в «осяжному майбутньому» – Шольц
Канада може приєднатися до тренувань пілотів ЗСУ — ТрюдоКанада може приєднатися до тренувань пілотів ЗСУ — Трюдо
Зеленський у Японії зустрівся із президентом Південної КореїЗеленський у Японії зустрівся із президентом Південної Кореї
Последние новости
Подгружаем последние новости