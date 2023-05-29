США розмістять у Південній Кореї комплекс ПРО THAAD, який може перехоплювати балістичні ракети

Раніше це було неможливим через петицію місцевих жителів.

Сполучені Штати і Республіка Корея стали на крок ближче до розгортання системи протиракетної оборони THAAD в азійській країні. Батарея буде розміщена за 214 км від Сеула. Про це повідомляє видання Yonhap , інформує ZN.ua .

У лютому 2022 року група з 392 осіб подала петицію про заборону розміщення системи THAAD у країні. Протестувальники вважали, що деякі пункти в Угоді про статус сил були неконституційними. Однак цього тижня Конституційний суд відхилив петицію, заявивши, що вона не містить передумов для судового розгляду.

План розгортання системи протиракетної оборони було схвалено 20 квітня 2017 року. Згідно з документом, батарею THAAD буде розміщено на території, яка раніше використовувалася як поле для гольфу. Це рішення викликало протести з боку деяких місцевих жителів і антивоєнних активістів.

Пізніше 2017 року протестувальники подали адміністративний позов із вимогою до міністра закордонних справ скасувати надання землі. Позов був відхилений місцевим та апеляційним судами. Уже 2023 року Верховний суд заявив, що справа не може бути предметом адміністративного розгляду.