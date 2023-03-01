Модова заперечила заяви Росії про провокації України в Придністров'ї

Ця інформація є російським фейком.

Молдова заперечила заяву МЗС Росії про те, що Україна нібито готує провокації біля Придністров'я "з використанням радіоактивних матеріалів".
Про це повідомляє NewsMaker.

"Держустанови відслідковують ситуацію і не підтверджують інформацію, що розповсюджується російською стороною", – йдеться у повідомленні, опублікованому в урядовому Telegram.

Також влада Молдови закликала громадян зберігати спокій та стежити за офіційними джерелами інформації у країні, не довіряючи російським фейкам.

Нагадаємо, представник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова сьогодні заявила, що Україна нібито готує провокації біля Придністров'я "з використанням радіоактивних матеріалів".


Віталій Кононученко, ZN.ua





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