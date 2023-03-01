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2023-03-01
Модова заперечила заяви Росії про провокації України в Придністров'ї
Ця інформація є російським фейком.
Молдова заперечила заяву МЗС Росії про те, що Україна нібито готує провокації біля Придністров'я "з використанням радіоактивних матеріалів".
Про це повідомляє
"Держустанови відслідковують ситуацію і не підтверджують інформацію, що розповсюджується російською стороною", – йдеться у повідомленні, опублікованому в урядовому
Також влада Молдови закликала громадян зберігати спокій та стежити за офіційними джерелами інформації у країні, не довіряючи російським фейкам.
Нагадаємо, представник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова сьогодні заявила, що Україна нібито готує провокації біля Придністров'я "з використанням радіоактивних матеріалів".
Віталій Кононученко, ZN.ua