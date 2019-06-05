"Народный фронт" представил Конституционному суду доказательства существования коалиции

Нардепы просят признать указ Президента о роспуске парламента неконституционным.

"Народный фронт" представил Конституционному суду доказательства существования коалиции
Народные депутаты Андрей Тетерук и Игорь Алексеев
Фото: nfront.org.ua

Коалиция "Европейская Украина" юридически и фактически существовала в Верховной Раде VIII-го созыва, поэтому президент не имел права досрочно прекращать полномочия парламента.

Об этом сообщили народные депутаты фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук и Игорь Алексеев на брифинге возле Конституционного Суда.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что в коалиции депутатских фракций в Верховной Раде VIII-го созыва, которая состояла как из депутатских фракций, в которую также входили внефракционные народные депутаты, за все время ее существования, то есть с момента формирования в ноябре 2014 года, и с фактическим прекращением в мае 2019 года, никогда не было меньше депутатов, чем большинство, то есть 226 народных депутатов ... Мы считаем, что указ президента о роспуске парламента был принят неконституционно, поскольку после объявления о прекращении существования коалиции по Конституции остается срок на формирование новой коалиции", - подчеркнул Алексеев.

Фото: http://nfront.org.ua

Он отметил, что на момент выдачи указа о роспуске ВР соответствующий срок не истек.

"Поэтому мы дополнительно аргументируем нашу позицию судье-докладчику. Конечно, мы эту позицию будем объяснять непосредственно во время слушаний в Конституционном Суде", - заверил депутат.

Фото: nfront.org.ua

"Еще раз хочу обратиться к президенту Зеленскому с призывом быть гарантом Конституции, на которой он присягал перед народом. Задача президента - обеспечивать, чтобы Украина была страной верховенства права для каждого - от рядового гражданина до чиновников высшего звена", - заявил Тетерук.

Напомним, 24 мая депутаты "Народного фронта" подали в Конституционный Суд Украины представление за подписью 62 человек о признании неконституционным указ Президента о роспуске парламента.

4 июня КС решил безотлагательно в устном режиме рассмотреть дело о роспуске Рады. Открытая часть пленарного заседания назначена на 11 июня.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киевская школа экономики может закрыться или переехать в другую страну из-за закона о языкеКиевская школа экономики может закрыться или переехать в другую страну из-за закона о языке
В Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденныхВ Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденных
Умер бывший замкомполка "Азов" Игорь Прозапас
Избирательный штаб партии Смешко возглавил Дмитрий ГордонИзбирательный штаб партии Смешко возглавил Дмитрий Гордон
Билецкий анонсировал объединение "Нацкорпуса", "Свободы" и "Правого сектора" на выборахБилецкий анонсировал объединение "Нацкорпуса", "Свободы" и "Правого сектора" на выборах
Блок рекламы


Похожие новости
Маркарова официально представила Верланова сотрудникам налоговой службыМаркарова официально представила Верланова сотрудникам налоговой службы
Вакарчук представил программного директора и замруководителя избирательной кампании партии "Голос"Вакарчук представил программного директора и замруководителя избирательной кампании партии "Голос"
Полторак представил нового главу Генштаба Хомчака Вооруженным СиламПолторак представил нового главу Генштаба Хомчака Вооруженным Силам
Распад коалиции связан с желанием отсрочить проведение досрочных выборов, – РазумковРаспад коалиции связан с желанием отсрочить проведение досрочных выборов, – Разумков
В БПП заявили, что Зеленский может распустить Раду, несмотря на заявление о развале коалицииВ БПП заявили, что Зеленский может распустить Раду, несмотря на заявление о развале коалиции
"Самопомощь" не будет участвовать в новой коалиции"Самопомощь" не будет участвовать в новой коалиции
"Народный фронт" вышел из коалиции (обновлено)"Народный фронт" вышел из коалиции (обновлено)
«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады
Луценко представил нового облпрокурора Днепропетровской областиЛуценко представил нового облпрокурора Днепропетровской области
У Зеленского сочли возможным роспуск Рады из-за отсутствия коалицииУ Зеленского сочли возможным роспуск Рады из-за отсутствия коалиции
Последние новости
Подгружаем последние новости