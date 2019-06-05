Украина продлила до 2025 года два договора о сотрудничестве со США

В рамках этих соглашений Штаты выделили Украине более 200 млн долларов.

Украина продлила до 2025 года два договора о сотрудничестве со США

Кабинет министров 5 июня продлил до 2025 года действие двух договоров между Украиной и США - соглашения о содействии прозрачным процессам управления при участии общин и соглашения об устойчивом экономическом развитии на широкой общественной основе.

Об этом говорится на сайте Минэкономразвития Украины.

В рамках этих соглашений правительство США выделило более 200 млн долларов на поддержку приоритетных секторов развития Украины.

Продление действия соглашений позволит определить новые направления помощи до 2025 года: развитие кибернетической безопасности, антикоррупционной деятельности, реформирование финансового сектора, развитие конкурентной экономики, борьба с торговлей людьми, развитие и усиление демократии в Украине.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом


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