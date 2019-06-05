В аннексированном Крыму ФСБ устроило облаву на 9 домов Свидетелей Иеговы

Вечером 4 июня 2019 года ФСБ провело обыски в 9 домах Свидетелей Иеговы. Об этом сообщает ресурс "Свидетели Иеговы в РоSSии".

В результате обысков задержали 52-летнего Виктора Сташевского, но на следующий день его отпустили под подписку о невыезде. Кроме этого, против него возбудили уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации" (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).

Отмечается, что минимум в одном случае, силовики сломали дверь и вторглись в квартиру, когда там не было хозяев. Во время обысков, изымались жесткие диски компьютеров, телефоны, планшеты. Утром верующих вызвали на допрос к следователю ФСБ.

Незадолго до обысков, жильцы одной из квартир заподозрили шпионскую деятельность в свой адрес и сменили беспроводную точку доступа к интернету. Во время обыска в этой квартире, оперативную группу сопровождал «технический специалист», который скрывал свое лицо за маской.

Задержанный Виктор Сташевский ранее был членом местной христианской религиозной организации (МХРО) Свидетелей Иеговы. Эта организация была зарегистрирована Минюстом РоSSии в мае 2015 года вместе с еще 21 такой же организацией. Всего на аннексированном полуострове около 8 тысяч Свидетелей Иеговы.

Напомним, 20 апреля 2017 года Верховный суд РоSSии признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны.

Организация пыталась обжаловать это решение и обращалась в Европейский суд по правам человека, однако безуспешно.