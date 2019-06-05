Рейтинг "Слуги народа" приближается к 50%, - опрос
В Раду проходят пять партий, в том числе "Голос" Вакарчука.
Рейтинг политической партии "Слуга народа" приближается к 50%.
Об этом свидетельствует социологический опрос группы "Рейтинг", который проводился 29 мая - 3 июня 2019 года. Были опрошены 200 человек. Ошибка репрезентативности исследования, которое проводилось методом личного формализованного интервью (face-to-face), - не более 2,2%.
Президентскую партию готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа - За жизнь" (10,7%) Виктора Медведчука, "Европейская солидарность" Петра Порошенко (7,8%), "Батькивщина" Юлии Тимошенко (6,9%) и партия "Голос" (5,6%) Святослава Вакарчука.
Нынешний опрос - первый, которые дает "Голосу" рейтинг выше проходного.
Партию "Сила и честь" Игоря Смешко готовы поддержать 4,3%, "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко - 3,0%, "Радикальную партию" Олега Ляшко - 2,4%. Рейтинг других политических сил - менее 2%.
Напомним, майское исследование Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко показало, что проходной барьер в Верховную Раду уверенно преодолевают только четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".
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Политика
05.06.2019 17:01