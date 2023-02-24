Я попросив президента Байдена, щоб американські військові перевезли свою зброю в нашу країну – Дуда

Ця пропозиція, за словами польського президента, буда сприйнята "з великою увагою", інформує ZN.ua.

Я попросив президента Байдена, щоб американські військові перевезли свою зброю в нашу країну – Дуда

Польський президент Анджей Дуда під час переговорів із президентом США Джо Байденом, який знаходиться із офіційним візитом у Варшаві, заявив, що запропонував лідеру США перевезти частину американського озброєння до Польщі. Про це повідомляє TVN24.

"Я попросив президента Байдена, щоб американські військові перевезли свою зброю в нашу країну, щоб зміцнити американський потенціал з погляду інфраструктури, мою пропозицію сприйняли з великою увагою", – зазначив президент Польщі.

Дуда додав, що Байден в особистій розмові з ним запевнив, що Польща важлива для США так само, як і США для Польщі.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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