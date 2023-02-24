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2023-02-24
Я попросив президента Байдена, щоб американські військові перевезли свою зброю в нашу країну – Дуда
Ця пропозиція, за словами польського президента, буда сприйнята "з великою увагою", інформує
Польський президент Анджей Дуда під час переговорів із президентом США Джо Байденом, який знаходиться із офіційним візитом у Варшаві, заявив, що запропонував лідеру США перевезти частину американського озброєння до Польщі. Про це
"Я попросив президента Байдена, щоб американські військові перевезли свою зброю в нашу країну, щоб зміцнити американський потенціал з погляду інфраструктури, мою пропозицію сприйняли з великою увагою", – зазначив президент Польщі.
Дуда додав, що Байден в особистій розмові з ним запевнив, що Польща важлива для США так само, як і США для Польщі.
Михайло Яровенко, ZN.ua