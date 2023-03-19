Рейтинг президента Франції Макрона впав до рекордного мінімуму за останні 4 роки

Президент Франції Еммануель Макрон має рекордно низький рейтинг за останні чотири роки, з часів протестів "жовтих жилетів" на початку 2019 року. Про це свідчить опитування, проведене компанією Ifop для видання Le Journal du Dimanche.

За результатами опитування 28% опитаних задоволені роботою Макрона, що на 4 пункти менше, ніж місяць тому. Рейтинг прем'єр-міністра Елізабет Борн не змінився і становить 29%.

Починаючи з грудня популярність Макрона впала на 8 пунктів.

Ifop опитав 1928 осіб онлайн і телефоном з 9 по 16 березня, в день, коли уряд проштовхнув пропозицію про підвищення пенсійного віку в парламенті після того, як стало зрозуміло, що уряд не може заручитися достатньою підтримкою законодавців.

Тепер у понеділок Борн очікує на голосування щодо вотуму недовіри в парламенті: якщо він буде успішним, пенсійний закон буде скасовано, і прем'єрка буде змушена піти у відставку.