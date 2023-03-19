Рейтинг президента Франції Макрона впав до рекордного мінімуму за останні 4 роки

Результати опитування показали, що 28% опитаних задоволені роботою Макрона, що на 4 пункти менше, ніж місяць тому, інформує ZN.ua.

Рейтинг президента Франції Макрона впав до рекордного мінімуму за останні 4 роки
© Pr?sidence de la R?publique France/Президент Республіки Франція/flickr

Президент Франції Еммануель Макрон має рекордно низький рейтинг за останні чотири роки, з часів протестів "жовтих жилетів" на початку 2019 року. Про це свідчить опитування, проведене компанією Ifop для видання Le Journal du Dimanche.

За результатами опитування 28% опитаних задоволені роботою Макрона, що на 4 пункти менше, ніж місяць тому. Рейтинг прем'єр-міністра Елізабет Борн не змінився і становить 29%.

Починаючи з грудня популярність Макрона впала на 8 пунктів.

Ifop опитав 1928 осіб онлайн і телефоном з 9 по 16 березня, в день, коли уряд проштовхнув пропозицію про підвищення пенсійного віку в парламенті після того, як стало зрозуміло, що уряд не може заручитися достатньою підтримкою законодавців.

Тепер у понеділок Борн очікує на голосування щодо вотуму недовіри в парламенті: якщо він буде успішним, пенсійний закон буде скасовано, і прем'єрка буде змушена піти у відставку.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Вербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідкаВербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідка
Російська армія провалила штурм Вугледара на фоні досягнень вагнерівців – британська розвідкаРосійська армія провалила штурм Вугледара на фоні досягнень вагнерівців – британська розвідка
З Литви екстрадували ексглаву Держзернової корпорації, підозрюваного в розтраті десятків млн доларівЗ Литви екстрадували ексглаву Держзернової корпорації, підозрюваного в розтраті десятків млн доларів
Сотні окупантів, десятки артсистем та танків: ЗСУ продовжують "демілітаризацію" ворогаСотні окупантів, десятки артсистем та танків: ЗСУ продовжують "демілітаризацію" ворога
Індія вкладе $2,5 мільярди у спільну з Росією розробку гіперзвукової ракетиІндія вкладе $2,5 мільярди у спільну з Росією розробку гіперзвукової ракети
Блок рекламы


Похожие новости
Євросоюз може затримати на три роки постачання боєприпасів для України - Financial TimesЄвросоюз може затримати на три роки постачання боєприпасів для України - Financial Times
Німеччина поновлює запаси САУ: Бундесверу доведеться чекати щонайменше три рокиНімеччина поновлює запаси САУ: Бундесверу доведеться чекати щонайменше три роки
Французи вийшли на протести через пенсійну реформу МакронаФранцузи вийшли на протести через пенсійну реформу Макрона
Влада «Придністров'я» заявила, що СБУ готувала вбивство їхнього «президента». СБУ відповілаВлада «Придністров'я» заявила, що СБУ готувала вбивство їхнього «президента». СБУ відповіла
Після підриву А-50 у Білорусі почались обшуки у всіх, кого судили за останні три рокиПісля підриву А-50 у Білорусі почались обшуки у всіх, кого судили за останні три роки
Шмигаль назвав кроки реформування Державної митної службиШмигаль назвав кроки реформування Державної митної служби
Міноборони Франції: зараз найбільша потреба України – стабільне постачання боєприпасівМіноборони Франції: зараз найбільша потреба України – стабільне постачання боєприпасів
Війна РФ проти України може завершитись як через шість місяців, так і через три роки – ПентагонВійна РФ проти України може завершитись як через шість місяців, так і через три роки – Пентагон
Путін виявив бажання порахувати ядерні боєголовки Великобританії та ФранціїПутін виявив бажання порахувати ядерні боєголовки Великобританії та Франції
Зміна президента США у 2024 році не призведе до зменшення підтримки України – ДерждепЗміна президента США у 2024 році не призведе до зменшення підтримки України – Держдеп
Последние новости
Подгружаем последние новости