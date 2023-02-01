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2023-02-01
Україна піднялась на кілька позицій у рейтингу «Індекс сприйняття корупції»
Місце у рейтингу Україна ділить з Монголією, Алжиром, Анголою та Замбією, інформує
© Transparency International Україна
Україна піднялася у рейтингу «Індекс сприйняття корупції» від організації Transparency International, проте продовжує залишатися серед сотні найбільш корумпованих країн, посідаючи 116 місце. Про це повідомляє
За підсумками 2022 року Україна посіла 116 місце зі 180 країн, піднявшись на кілька позицій порівняно з попереднім роком, коли була на 122 місці. А останні 10 років Україна покращила свої позиції на 7 сходинок і зараз має 33 бали із 100 можливих. Місце у рейтингу Україна нині ділить з такими країнами як Монголія, Алжир, Ангола та Замбія.
Юлія Лавришин, ZN.ua