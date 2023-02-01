Україна піднялась на кілька позицій у рейтингу «Індекс сприйняття корупції»

Україна піднялася у рейтингу «Індекс сприйняття корупції» від організації Transparency International, проте продовжує залишатися серед сотні найбільш корумпованих країн, посідаючи 116 місце. Про це повідомляє DW .

За підсумками 2022 року Україна посіла 116 місце зі 180 країн, піднявшись на кілька позицій порівняно з попереднім роком, коли була на 122 місці. А останні 10 років Україна покращила свої позиції на 7 сходинок і зараз має 33 бали із 100 можливих. Місце у рейтингу Україна нині ділить з такими країнами як Монголія, Алжир, Ангола та Замбія.