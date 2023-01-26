Резніков попросив у Санта-Клауса винищувачі для України — CNN

Але першочерговим завданням українського уряду є системи протиповітряної оборони, інформує ZN.ua.

Резніков попросив у Санта-Клауса винищувачі для України — CNN
© Leta

«Список побажань» України щодо західної зброї, включає винищувачі. Про це заявив CNN міністр оборони України Олексій Резніков.

«Минулого року я надіслав Санта-Клаусу листівку зі списком побажань, і винищувачі також були в ньому», — сказав він.

Водночас, за словами Резнікова, першочерговим завданням українського уряду є системи протиповітряної оборони для запобігання завдання Росією повітряних і ракетних ударів.

«Ми повинні закрити наше небо, захистити наше небо. Це пріоритет номер один», — сказав міністр.

Після цього, за його словами Україні потрібно отримати більше танків, артилерійських систем, БПЛА тощо.

Він нагадав слова британського прем'єр-міністра Вінстона Черчилля: «Дайте нам інструменти, і ми закінчимо цю роботу».

Ці слова були сказані понад 80 років тому, коли Британія просила підтримки в американського народу для перемоги над нацизмом.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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