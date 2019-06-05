Гройсман назвал "Нафтогаз" ненасытным монополистом и пригрозил привести его в чувство

Премьер указал цену на газ, которую хочет видеть правительство.

Гройсман назвал "Нафтогаз" ненасытным монополистом и пригрозил привести его в чувство
Фото: ukraina.ru

Премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал тарифную политику "Нафтогаза" и пригрозил принять меры.

Об этом он сказал, открывая заседание правительства в среду.

"Когда импортные цены снижаются, у меня вопрос: ведь и внутренняя цена для потребителей должна снижаться? Но в очередной раз я вижу манипуляции и завышенные цены со стороны Нафтогаза. Я считаю, что НАК Нафтогаз Украины утвердил цены, которые выше рыночных на июнь месяц. То же они планируют сделать и на июль. Мы разработали нормативный документ, которые не даст Нафтогазу злоупотреблять своим монопольным положением, - а они монополисты ненасытные, - и мы должны привести их в чувство", - заявил Гройсман.

По его словам, правительство решило обратиться в Счетную палату, Антимонопольный комитет, Фискальную службу, Аудиторскую службу с просьбой совместно проверить формирование цен "Нафтогазом".

"Они накрутили цены до 8800 в некоторых регионах Украины. Опять будете тыкать пальцами в правительство? Нет, это сделал Нафтогаз. Никто этого терпеть не будет. Газ должен стоить в июне около 8 тысяч гривен, в июле 7700, а не 8800. Вот этот коридор 7,7-8 тысяч отвечает рыночной цене", - сказал он.

Напомним, что оптовая цена газа в июне составляет 6299 гривен за тысячу кубометров (без НДС и расходов на транспортировку и распределение). Цена для бытовых потребителей со всеми наценками и налогами составит 8,1-8,8 тысячи гривен за тысячу кубометров в зависимости от региона.

Владимир Гройсман планирует баллотироваться в Верховную Раду, избирательная кампания уже началась.


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