КНДР пригрозила потужною відповіддю на “провокації” з боку США

Також в МЗС КНДР розкритикували розгортання військових активів США у Південній Кореї.

Північна Корея пригрозила потужними контрзаходами проти будь-яких “посилених військових дій США”, розкритикувавши нещодавній візит держсекретаря Ентоні Блінкена до Китаю. Про це повідомляє Yonhap .

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Генеральний директор Департаменту у справах США в Міністерстві закордонних справ Пхеньяна Квон Чон Ґун зробив це попередження, оскільки Вашингтон нещодавно доклав зусиль для зміцнення своїх зобов'язань щодо "розширеного стримування", аби захистити Південну Корею з використанням усіх своїх військових можливостей.

"Ми серйозно попереджаємо, що масштаби і обсяг заходів протидії з боку КНДР будуть розширені і стануть більш потужними та наступальними, якщо буде помічена ескалація військових дій і провокацій США на Корейському півострові і в регіоні", - сказав Квон у заяві, опублікованій офіційним Центральним телеграфним агентством КНДР (ЦТАК).

"Якщо США не припинять порушувати наш суверенітет і погрожувати нам, нехтуючи нашими правами та інтересами, і не вдаватимуться до чітких заходів для припинення своєї огидної ворожої політики щодо КНДР , не буде ні стриманості, ні змін у здійсненні останньою свого права на самооборону", - додав офіційний представник КНДР .

Квон розкритикував висловлювання Блінкена під час його нещодавнього візиту до Пекіна про те, що Китай перебуває в "унікальному" становищі, щоб чинити тиск на Пхеньян з метою залучення його до діалогу. Представник КНДР назвав ці зауваження "нісенітницею", заявивши, що вони не сприяють вирішенню проблеми.

Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) також опублікувало окремий коментар, в якому розкритикувало розгортання військових активів США у Південній Кореї, посилаючись на прибуття до підводного човна з керованою ракетною зброєю USS Michigan.

"Таке нерозважливе розгортання стратегічних активів передбачає непоправні катастрофічні наслідки для миру і безпеки в регіоні і в усьому світі", - йдеться у публікації.

Підводний човен USS Michigan увійшов до ключової військово-морської бази в Пусані, за 320 кілометрів на південний схід від Сеула, 16 червня і вийшов у четвер, 22 червня.

Прибуття підводного човна відбулося після того, як Сполучені Штати пообіцяли ще більше посилити "регулярну видимість" стратегічних об'єктів на Корейському півострові.