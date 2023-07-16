"Радили об'їжджати мінні поля збоку" — військові ЗСУ розповіли про некомпетентність німецьких інструкторів

Вони не враховували кількість замінованої росіянами території.

Під час навчань танкістів ЗСУ на танках Leopard 2 у Німеччині інструктори з Бундесверу отримали від українців питання про те, як діяти на танках під час проходження мінного поля. Відповідь німців здивувала, інформує ZN.ua .

© Getty Images

Вони радили українським військовим "просто об'їхати мінне поле", не враховуючи, що росіяни замінували практично всю лінію фронту. Про це один з танкістів ЗСУ розповів у інтерв'ю виданню WELT .

Ймовірно, така порада була дана через те, що в уявленні Бундесверу мінне поле - це площа 100х200 метрів, яку дійсно можливо просто об'їхати. Про те, що у реальності росіяни мінують цілі гектари та активно використовують дистанційне мінування - німецькі військові просто не здогадуються.

Більше того, мова йде саме про інструкторів, які мають знати всі внутрішні настанови Бундесвера. Це означає, що саме так й підготовлені інші танкісти збройних сил Німеччини, а цілком можливо, що й всі танкісти Альянсу.