НАБУ проводит обыск в центральном офисе Украинской ассоциации футбола

Следственные действия проводятся по делу о закупке искусственных футбольных полей.

?НАБУ проводит обыск в центральном офисе Украинской ассоциации футбола
Здание Украинской ассоциации футбола
Фото: sportarena.com

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в здании Украинской ассоциации футбола (бывшая Федерация футбола Украины).

Об этом "Українським Новинам" сообщил начальник пресс-службы УАФ Ярема Городчук.

"Да, с утра проводятся следственные действия", - сказал он.

Других подробностей он не сообщил.

В то же время заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко сообщил, что следственные действия проводятся по делу о закупке искусственных футбольных полей.

Фото: sportarena.com

Как сообщает сайт SportArena, на данный момент в здании находятся около 30 людей из НАБУ. Работники УАФ утверждают, что детективы "изымают документы, но ведут себя максимально корректно". Следователи фиксируют все на видеокамеру. Внутрь Дома футбола начали пропускать работников Ассоциации, которые занимаются подготовкой игр сборной Украины.

Президент УАФ Андрей Павелко и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий на данный момент находятся в Париже на мероприятии от ФИФА. Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко находится с рабочим визитом во Львове, связанным с подготовкой к матчам национальной сборной Украины.

Напомним, ранее Генпрокуратура получила доступ к документам ФФУ по делу о закупке искусственных футбольных полей. НАБУ открыло производство в отношенииПавелко после публикации журналистского расследования.

В апреле НАБУ провело обыск в доме вице-президента ФФУ Костюченко, его подозревают в мошеннической деятельности.


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