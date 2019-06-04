Украинский посол призвал Сенат Чехии признать Голодомор 1932-33 годов геноцидом

4 июня в Сенате верхней палаты чешского парламента состоялась конференция, посвященная Голодомору в Украине 1932-1933 годов. На этом мероприятии посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис призвал чешский Сенат и верхнюю палату Чешского парламента признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

На конференции чешские и украинские историки продставили общественности свои доклады, посвященные теме Голодомора.

"Убежден, что украинская диаспора, которая является крупнейшим нацменьшинством Чехии, по достоинству оценит такой шаг со стороны чешских чиновников. Гибридная война, которую продолжает вести РоSSия против Украины не возникла сегодня. Кремль усовершенствовал свои методы и инструменты, но цель остается та же - уничтожить Украину, украинский язык и украинский народ. Голодомор был одним из принципов гибридной войны Москвы против Украины. Сегодняшняя война в Донбассе - это прямое продолжение геноцида. Поскольку именно Донбасс был одним из наиболее пострадавших от голода регионов. И именно в этот регион, вместо казненных голодом украинцев, Москва организовано привезла заместителей так называемого «русского мира", - подчеркнул посол Украины.

Напомним, в конце мая 2019 года онлайн-петиция, размещенная на сайте парламента Германии, о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, подписало более 50 тыс. человек.

Петиция на сайте немецкого Бундестага была размещена 14 декабря 2018 года. Документ предлагает немецким депутатам признать геноцидом Голодомор 1932-1933 годов. Теперь петиция должна быть рассмотрена парламентом и, возможно, Бундестаг поставит на рассмотрение вопрос о признании геноцида украинского народа.