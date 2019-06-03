Представителем Зеленского в Конституционном Суде стал бывший участник конкурсов в НАБУ и НАПК
Вениславский - доцент кафедры конституционного права харьковской "Юракадемии".
Президент Владимир Зеленский назначил своим представителем в Конституционном Суде Федора Вениславского.
Об этом говорится в указе №351/2019 от 3 июня.
Вениславский - доцент кафедры конституционного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
В 2015 году он участвовал в конкурсах на должность главы Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по противодействию коррупции, но проиграл другим кандидатам.
Во время конкурса в НАПК Вениславский имел поддержку гражданского общества, но уступил место Наталье Корчак, которую тогда связывали с премьер-министром Арсением Яценюком.
Вениславский входил в рабочую группу по доработке "Закона об очищении власти" и служил в АТО. Также Вениславский возглавлял Харьковскую общественную люстрационную палату.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
03.06.2019 17:59