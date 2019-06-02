Матиос созывает силовиков из-за провокационного видео захвата Румынией Буковины

В 2022 году Румыния якобы может оккупировать Черновицкую область Украины и часть Одесской области.

Матиос созывает силовиков из-за провокационного видео захвата Румынией Буковины
Фото: ТСН

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что созовет совещание руководителей МИД, Генштаба, ГУР МОУ, СБУ и Службы внешней разведки из-за появления провокационного видео захвата Румынией территории Буковины после начала широкомасштабной войны РоSSии против Украины.

Об этом Анатолий Матиос написал в фейсбуке.

"Информирую - буквально завтра лично внесу в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке (понятными, но процессуально не установленными лицами) к совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства. В связи с изложенными в статье доводами во вторник проведу совещание с руководством МИД, Генерального штаба и ГУР МОУ, Службы внешней разведки, а также исполняющим обязанности главы СБУ. Все получат законные поручения в рамках уголовного производства. Украинское государство (пусть для кого-то вроде и слабое) - есть! Мы будем за него бороться", - написал Матиос.

На днях на YouTube было выложено любительское видео о том, как в 2022 году Румыния может с целью защиты своих граждан оккупировать Черновицкую область Украины и часть Одесской области. Катализатором для таких действий, якобы, может послужить активизация боевых действий на Востоке Украины, до полномасштабного наступления роSSийских войск. Для "реалистичности" картинки, ее авторы даже указали места дислокации подразделений румынской армии на Буковине.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинацииВерховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
В Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденныхВ Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденных
Киевская школа экономики может закрыться или переехать в другую страну из-за закона о языкеКиевская школа экономики может закрыться или переехать в другую страну из-за закона о языке
Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браках: из трех - два "нет"Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браках: из трех - два "нет"
Избирательный штаб партии Смешко возглавил Дмитрий ГордонИзбирательный штаб партии Смешко возглавил Дмитрий Гордон
Блок рекламы


Похожие новости
Киевская школа экономики может закрыться или переехать в другую страну из-за закона о языкеКиевская школа экономики может закрыться или переехать в другую страну из-за закона о языке
Замана считает заказчиками дела против себя Порошенко, Турчинова, Луценко и МатиосаЗамана считает заказчиками дела против себя Порошенко, Турчинова, Луценко и Матиоса
Зеленский созывает СНБО для обсуждения проблем угольной отраслиЗеленский созывает СНБО для обсуждения проблем угольной отрасли
Бориса Джонсона вызвали в суд из-за заявлений о "брексите"Бориса Джонсона вызвали в суд из-за заявлений о "брексите"
Полиция проведет внутренную проверку из-за составления протоколов на участников митинга против ЗеленскогоПолиция проведет внутренную проверку из-за составления протоколов на участников митинга против Зеленского
Епифаний созывает синод ПЦУ в пятницуЕпифаний созывает синод ПЦУ в пятницу
Работа Совбеза ООН парализована из-за отношений между сверхдержавами, - ГутеррешРабота Совбеза ООН парализована из-за отношений между сверхдержавами, - Гутерреш
Лидер палаты общин Британии подала в отставку из-за "Брексита"Лидер палаты общин Британии подала в отставку из-за "Брексита"
Ляшко устроил скандал в АП из-за запрета снимать на телефон переговоры с ЗеленскимЛяшко устроил скандал в АП из-за запрета снимать на телефон переговоры с Зеленским
Из-за проекта "Стена" в Луганской области уничтожили 200 курганов, – чиновникИз-за проекта "Стена" в Луганской области уничтожили 200 курганов, – чиновник
Последние новости
Подгружаем последние новости