РоSSийского журналиста Познера внесли в базу "Миротворца"

В апреле он посетил Ялту.

РоSSийского журналиста Познера внесли в базу "Миротворца"

Известного роSSийского журналиста и телеведущего Владимира Познера включили в базу сайта "Миротворец".

Журналиста включили в раздел "Чистилище" 1 июня.

Познера внесли в базу за "сознательное нарушение государственной границы Украины" с целью посещения аннексированного Крыма, а также за "участие в пропагандистских мероприятиях РоSSии против Украины" и "попытки легализации аннексии" Крыма.

По словам Познера, внесение в список "Миротворца" могло быть связано с его поездкой в Ялту в апреле в качестве председателя жюри конкурса "ТЭФИ-Капитал".

"Комментариев у меня нет. Комментировать глупости - дело пустое. Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину? Тоже нет. Вот, собственно, и всё", - написал журналист на своем сайте.

Напомним, ранее супругу Зеленского внесли, а потом удалили из базы "Миротворца".

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году по инициативе депутата Верховной рады Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины. В списках, публикуемых на сайте, содержатся тысячи фамилий, которых создатели интернет-ресурса оценивают как "сепаратистов, террористов или агентов Кремля".


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