РФ должна освободить моряков в ближайшие дни, а до 25 июня - подать отчет в Трибунал

В противном случае на РоSSию могут ждать новые санкции.

РФ должна освободить моряков в ближайшие дни, а до 25 июня - подать отчет в Трибунал
Фото: twitter.com/KaterynaZelenko

Замглавы украинского МИД Елена Зеркаль сообщила, что требование Международного трибунала по морскому праву срочно освободить украинских моряков означает, что они должны быть переданы в Украину "в течение нескольких ближайших дней", пишет Европравда.

"Есть санкции, есть международное сообщество, которое может направлять давление на страны, которые не выполняют решения трибуналов", - заявила она, отвечая на вопрос, что будет в случае, если РФ не освободит моряков.

Кроме того, РоSSийская Федерация до 25 июня должна проинформировать Международный трибунал ООН по морскому праву о выполнении его приказа об освобождении 24 украинских моряков и трех военных судов и возвращении их на родину.

Об этом говорится в приказе суда, который зачитал президент Трибунала ООН Пак Чжин Хён на заседании в Гамбурге, передает УНИАН.

Чжин Хён заявил, что, согласно установленным правилам, каждая сторона по делу должна направить доклад и информацию о выполнении временных мер, по которым Суд принял решение.

"Суд решил, что Украина и РоSSийская Федерация должны направить Трибуналу первичный доклад ... не позднее 25 июня 2019 года, и предоставляет президенту полномочия обращаться с просьбой о получении дополнительного доклада и информации, которые он сочтет целесообразными", - сказал Пак Чжин Хён.

Напомним, 25 мая Международный трибунал обязал РоSSию немедленно освободить 24 украинских моряков и захваченные корабли. За решение проголосовали 19 судей, против - один, роSSийский судья Колодкин.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверениеУ Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
Зеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала ХомчакаЗеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала Хомчака
Елена Зеркаль стала замглавы АПЕлена Зеркаль стала замглавы АП
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с РоSSиейГлава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с РоSSией
Зеленский запустил влог о жизни президентаЗеленский запустил влог о жизни президента
Блок рекламы


Похожие новости
Отказ освободить украинских моряков приведет к ужесточению санкций против РФ, - ПолозовОтказ освободить украинских моряков приведет к ужесточению санкций против РФ, - Полозов
Украина ожидает от РоSSии скорого выполнения требований ТрибуналаУкраина ожидает от РоSSии скорого выполнения требований Трибунала
Международный трибунал обязал РоSSию немедленно освободить 24 украинских моряковМеждународный трибунал обязал РоSSию немедленно освободить 24 украинских моряков
Украина должна меняться инновационно, иначе у нее нет шансов, - ЗеленскийУкраина должна меняться инновационно, иначе у нее нет шансов, - Зеленский
Зеленский предложил Кабмину подать в отставкуЗеленский предложил Кабмину подать в отставку
Суд рассмотрит апелляцию на приговор Януковича 13 июняСуд рассмотрит апелляцию на приговор Януковича 13 июня
Порошенко учредил День отца в третье воскресенье июняПорошенко учредил День отца в третье воскресенье июня
Коломойский заявил о намерении ближайшие 5 лет прожить в УкраинеКоломойский заявил о намерении ближайшие 5 лет прожить в Украине
Лещенко решил подать в суд на прокуратуруЛещенко решил подать в суд на прокуратуру
Окружной админсуд Киева отказался обязать Демчину подать декларацииОкружной админсуд Киева отказался обязать Демчину подать декларации
Последние новости
Подгружаем последние новости