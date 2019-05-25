РФ должна освободить моряков в ближайшие дни, а до 25 июня - подать отчет в Трибунал

В противном случае на РоSSию могут ждать новые санкции.

Замглавы украинского МИД Елена Зеркаль сообщила, что требование Международного трибунала по морскому праву срочно освободить украинских моряков означает, что они должны быть переданы в Украину "в течение нескольких ближайших дней", пишет Европравда.

"Есть санкции, есть международное сообщество, которое может направлять давление на страны, которые не выполняют решения трибуналов", - заявила она, отвечая на вопрос, что будет в случае, если РФ не освободит моряков.

Кроме того, РоSSийская Федерация до 25 июня должна проинформировать Международный трибунал ООН по морскому праву о выполнении его приказа об освобождении 24 украинских моряков и трех военных судов и возвращении их на родину.

Об этом говорится в приказе суда, который зачитал президент Трибунала ООН Пак Чжин Хён на заседании в Гамбурге, передает УНИАН.

Чжин Хён заявил, что, согласно установленным правилам, каждая сторона по делу должна направить доклад и информацию о выполнении временных мер, по которым Суд принял решение.

"Суд решил, что Украина и РоSSийская Федерация должны направить Трибуналу первичный доклад ... не позднее 25 июня 2019 года, и предоставляет президенту полномочия обращаться с просьбой о получении дополнительного доклада и информации, которые он сочтет целесообразными", - сказал Пак Чжин Хён.

Напомним, 25 мая Международный трибунал обязал РоSSию немедленно освободить 24 украинских моряков и захваченные корабли. За решение проголосовали 19 судей, против - один, роSSийский судья Колодкин.