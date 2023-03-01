Генпрокурор Латвії: спецтрибунал для Росії можна створити хоч завтра, якщо буде бажання

Генеральний прокурор Латвії Юріс Стуканс заявив, що доказів воєнних злочинів Росії на території України достатньо, щоб створити спецтрибунал для РФ хоч завтра. Про це повідомляє LSM.

"Випадок України унікальний у тому сенсі, що з першого дня служби та міжнародні інституції фіксували ці злочини. Кількості доказів достатньо, щоб можна було говорити про розгляд справ", — зазначив Стуканс.

Він підкреслив, що попри те, що світова спільнота поки що не готова підписати угоду про створення спецтрибуналу, винні не залишаться безкарними.

"На жаль, країни поки що не готові підписати угоду, але сама Україна ніколи не втратить своїх прав, і вже сьогодні є кілька справ щодо конкретних осіб, які були засуджені. Немає підстав думати, що хтось залишиться безкарним", — сказав генпрокурор.

За його словами, у Латвії докази воєнних злочинів Росії отримують від українських біженців.