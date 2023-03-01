Україна формуватиме коаліцію трибуналу щодо РФ на базі ООН – Качура

Україна формуватиме коаліцію трибуналу щодо РФ на базі ООН – Качура
© Pixabay

Україна формуватиме коаліцію на підтримку створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочинів Росії в Україні, заявив в ефірі телемарафону заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура.

Українська делегація наполягатиме на створенні саме Спеціального міжнародного трибуналу, який повинен відбутись у Гаазі, під час розгляду резолюції Генеральної асамблеї Організації об’єднаних націй про притягнення Російської Федерації до відповідальності за військову агресію проти України.

«Ми будемо створювати коаліцію. Зараз представники парламенту і наші дипломати працюють над тим, щоб ця резолюція була максимально чіткою та послідовною. І стала реальним механізмом, а не декларацією, для створення міжнародного трибуналу і притягнення до відповідальності всіх, хто вчинив злочин агресії проти України», - зазначив він.

За словами Качура, інші механізми суду над країною-агресором, крім трибуналу, для України неприйнятні.


Ірина Знась, ZN.ua





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