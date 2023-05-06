Україна очікує голосування резолюції ООН щодо створення спецтрибуналу проти РФ – Жовква

На сьогодні вже готується екст відповідної резолюції.

До групи країн, які працюють над створенням міжнародного спеціального трибуналу проти РФ приєдналися Гватемала і Коста-Рика. Таким чином на сьогодні вже 36 країн об'єдналися задля спільної мети. Про це розповів заступник керівника ОП Ігор Жовква в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує ZN.ua .

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"До так званої керівної групи щодо створення трибуналу наразі входять 36 країн. І ця кількість буквально щоденно, щотижнево зростає. До речі, там представники не лише європейського, євроатлантичного простору , наші традиційні партнери й друзі, хто нам допомагає… До цієї групи вже ввійшло, наприклад, дві латиноамериканські країни - це Гватемала і Коста-Рика. І будемо розширювати це на інші континенти", - сказав Жовква.

Він нагадав, що Україна очікує голосування відповідної резолюції Генасамблеї ООН , щоб утворити такий спецтрибунал та скласти списки.

Жовква зауважив, що текст резолюції має бути максимально точним.

"Знову ж таки навіть слів “гібридний” там не має бути. Це має бути міжнародний трибунал Ad hoc, який винесе відповідні вироки. Тому робота триває. Тут важливо: якість набагато важливіша, ніж швидкість. Тому в нормальному темпі говоримо з нашими колегами", - підкреслив заступник керівника ОП.