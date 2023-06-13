Зеленський доручив напрацювати проект резолюції ООН щодо спецтрибуналу проти РФ

Зеленський провів нараду щодо покарання керівницта РФ за злочини проти України.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо створення спеціального міжнародного трибуналу, який судитиме російське військово-політичне керівництво за злочин агресії проти України. Про це інформує пресслужба офісу президента, інформує ZN.ua .

© https://www.president.gov.ua/

«Трибунал необхідний для того, щоб покарати агресора, який розпочав неспровоковану війну проти нашої країни, і таким чином відновити справедливість», – зазначив Зеленський.

За його словами, без покарання РФ за злочин агресії світова архітектура безпеки буде зруйнована й більше жодна країна не почуватиметься захищеною.

Зеленський доручив напрацювати проект резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо необхідності створення спеціального міжнародного трибуналу, який був би скоординований із позицією партнерів України.

Також на зустрічі було ухвалено рішення проаналізувати механізм формування трибуналу шляхом підписання низкою країн-партнерів відповідної міжнародної угоди. При цьому для решти держав залишиться можливість, не бувши засновниками трибуналу, підтримувати його діяльність та визнавати рішення.