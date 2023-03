Ще дві країни долучилися до групи по створенню трибуналу для Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що кількість країн, які долучаються до групи щодо створення спеціального трибуналу для Росії, зросла до 32. Про це він повідомив у своєму мікроблозі у Twitter.

"Ще дві країни приєдналися до коаліції зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Тепер 32 держави працюють разом над притягненням до відповідальності найвищого політичного і військового керівництва Росії. Путін та його поплічники постануть перед судом", - написав Кулеба.

Відомо, що 26 січня відбулося перше засідання групи, в якому взяла участь 21 держава. Друге засідання запланували на 21-22 березня. Воно пройде у Страсбурзі, інформує ZN.ua .

Two more countries have joined the Coalition for the establishment of a Special Tribunal for the crime of aggression against Ukraine. 32 states are now working together to hold Russia’s top political and military leadership accountable. Putin and his associates will stand trial.