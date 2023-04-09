ЄС обговорить з країнами G7 створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ — єврокомісар

ЄС прагне притягнути до відповідальності російських лідерів за військове вторгнення в Україну.

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що сподівається обговорити з представниками країн G7 плани створення спеціального трибуналу щодо агресії РФ проти України. Про це повідомляє Kyodo News , інформує ZN.ua .

«Ми продовжимо, можливо, під час японського головування (у G7), щоб побачити, чи можливий такий самий підхід до цієї пропозиції», - зазначив він.

«Те, що зараз поставлено на карту, — це злочин агресії», - додав Рейндерс.

ЄС прагне притягнути до відповідальності російських лідерів за військове вторгнення в Україну та окупацію в порушення Статуту ООН .

Але Міжнародний кримінальний суд потребує направлення від Ради Безпеки ООН , щоб судити РФ за злочин агресії, а угода про таке направлення є малоймовірною, враховуючи, що Росія, швидше за все, скористається своїм правом вето як один з постійних членів Радбезу.

На тлі зростання кількості звинувачень у воєнних злочинах проти Росії, у березні суд видав ордер на арешт президента глави Кремля Владіміра Путіна за підозрою у причетності до насильницької депортації українських дітей. Путін може бути заарештований, якщо він відвідає будь-яку країну, яка прийняла юрисдикцію МКС.

Згідно з договором МКС, злочин агресії відрізняється від воєнних злочинів або злочинів проти людяності. Злочин агресії, як правило, скоюється лише тими, хто має владу формувати агресивну політику держави. Воєнні злочини визначаються як вбивства, каліцтва, жорстоке поводження і тортури під час ведення збройного конфлікту.

Рейндерс повідомив, що ЄС у співпраці з українською судовою владою та МКС розглядає можливість створення спеціального трибуналу або змішаного трибуналу за участю українських та міжнародних суддів для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії.

МКС також розслідує ймовірні злочини Росії проти людяності та злочин геноциду, але очікується, що цей процес займе багато часу.

Реакція країн ЄС на ордер МКС на арешт Путіна була різною. Німеччина повідомила, що заарештує главу Кремля, якщо він приїде до країни, але Угорщина заявила, що не буде цього робити.

Рейндерс взяв до відома такі розбіжності, але зазначив, що блок з 27 членів одноголосно погодив 10 пакетів санкцій проти Росії і об'єднався «з такою ж одностайністю» щодо воєнних злочинів Москви.

«Я скажу, що з початку війни ми (доклали) величезних зусиль для збереження єдності на європейському рівні», - заявив він.

До G7 входять Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, США , Японія і Франція, а також ЄС. Міністри юстиції країн G7 зустрінуться 7 липня в Токіо.

17 березня Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт російського президента Владіміра Путіна та омбудсмена РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України. Як наслідок, у 123 країнах, які ратифікували Римський статут, вони повинні бути заарештованими, після чого їх мають передати до суду.

Генпрокурор України Андрій Костін закликає заочно судити Путіна&Ко, аби винні за цю війну постали перед судом навіть за умов, якщо їх не затримають. Та є нюанс: МКС може переслідувати людей за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид, але не за злочин агресії. Цю роль може виконати спеціальний трибунал для Росії, до створення якого долучилися вже щонайменше 32 країни світу.