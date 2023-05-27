Міжнародна асоціація правників ухвалила резолюцію із закликом до ООН створити трибунал для РФ

Генпрокурор Андрій Костін висловив вдячність за таке рішення.

Міжнародна асоціація правників (IBA) ухвалила резолюцію із закликом до країн-членів ООН підтримати створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це повідомив генпрокурор України Андрій Костін та додав, що це рішучий крок, інформує ZN.ua .

«Щиро вдячний президентці IBA Альмудені Арпон де Мендивіль-і-Алдама та виконавчому директору Марку Еллісу. Кремлівський режим є символом насильства, ненависті та тероризму. Ми не маємо права миритися з тим божевіллям, яке він коїть, повністю зневажаючи міжнародне право, норми та цінності. З десятками тисяч жорстоких злочинів, що заподіяли біль і страждання мільйонам людей», – написав Костін у Twitter .

Він додав, що правосуддя не має обмежуватися покаранням виключно рядових виконавців.

«Перед судом мають постати їх керманичі, які використали свою владу, щоб розкрутити цей маховик зла. Спеціальний трибунал щодо злочину агресії є найкращим можливим інструментом покласти край безкарності верхівки цього злочинного режиму», – підсумував генпрокурор України.