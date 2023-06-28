Росія заслуговує лише на поразку й трибунал: Зеленський про теракт в Краматорську

Зеленський вимагає законних та справедливих суддів для російських вбивць.

Президен Володимир Зеленський відреагував на ракетний обстріл Краматорська, внаслідок якого на даний момент троє людей загинули та понад 40 зазнали поранень, інформує ZN.ua.

Росія заслуговує лише на поразку й трибунал: Зеленський про теракт в Краматорську
© Офіс президента України

Президент заявив, що після цього ракетного удару Росія заслуговує лише на поразку й трибунал.

"Сьогодні російські терористи жорстоко обстріляли й Краматорськ. Ракети С-300. Троє людей загинули, і серед них – дитина. Мої співчуття рідним та близьким. Станом на цю годину понад 40 людей поранені. Усім надається допомога. Триває розбір завалів. Кожен такий прояв терору знову й знову доводить і нам, і всьому світу, що Росія заслуговує лише на одне за наслідками всього, що вона наробила – поразку й трибунал, справедливі та законні суди проти всіх російських убивць і терористів", – сказав голова держави у вечірному відеозверненні.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
У США розповіли, як наростили виробництво боєприпасів після початку поставок УкраїніУ США розповіли, як наростили виробництво боєприпасів після початку поставок Україні
Українка в Німеччині подала позов проти російських військовихУкраїнка в Німеччині подала позов проти російських військових
Бразильська компанія заперечила можливість поставок Україні легких штурмовиківБразильська компанія заперечила можливість поставок Україні легких штурмовиків
Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народуХорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу
ЗСУ підняли український прапор на Курдюмівській дамбіЗСУ підняли український прапор на Курдюмівській дамбі
Блок рекламы


Похожие новости
Росіяни масово затримують дітей на окупованих територіях — ЦНСРосіяни масово затримують дітей на окупованих територіях — ЦНС
Сусідні країни захочуть бачити українські війська на своїй території – ЗеленськийСусідні країни захочуть бачити українські війська на своїй території – Зеленський
Росія має мотивацію та засоби для вчинення теракту на ЗАЕС – КулебаРосія має мотивацію та засоби для вчинення теракту на ЗАЕС – Кулеба
Зеленський запропонував ідею доктрини для України. Її перший пункт — перемога у війніЗеленський запропонував ідею доктрини для України. Її перший пункт — перемога у війні
Росіяни стратили без суду 77 цивільних українців — ООНРосіяни стратили без суду 77 цивільних українців — ООН
Росіяни забороняють надавати меддопомогу українцям без паспортів РФ — МалярРосіяни забороняють надавати меддопомогу українцям без паспортів РФ — Маляр
Президентка Молдови та головний дипломат ЄС засудили ракетний удар РФ по КраматорськуПрезидентка Молдови та головний дипломат ЄС засудили ракетний удар РФ по Краматорську
"Була доба штурмів, ми просунулися дуже глибоко": сержант 47 ОМБр звернувся до українців з окопу росіян"Була доба штурмів, ми просунулися дуже глибоко": сержант 47 ОМБр звернувся до українців з окопу росіян
Росіяни вже вбили щонайменше 493 українські дитини – Офіс генпрокурораРосіяни вже вбили щонайменше 493 українські дитини – Офіс генпрокурора
«Росія гірша за COVID-19, путінський режим – це рак» – постпред України у Радбезі ООН«Росія гірша за COVID-19, путінський режим – це рак» – постпред України у Радбезі ООН
Последние новости
Подгружаем последние новости