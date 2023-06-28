Росія заслуговує лише на поразку й трибунал: Зеленський про теракт в Краматорську

Зеленський вимагає законних та справедливих суддів для російських вбивць.

Президен Володимир Зеленський відреагував на ракетний обстріл Краматорська, внаслідок якого на даний момент троє людей загинули та понад 40 зазнали поранень, інформує ZN.ua .

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Президент заявив, що після цього ракетного удару Росія заслуговує лише на поразку й трибунал.

"Сьогодні російські терористи жорстоко обстріляли й Краматорськ. Ракети С-300. Троє людей загинули, і серед них – дитина. Мої співчуття рідним та близьким. Станом на цю годину понад 40 людей поранені. Усім надається допомога. Триває розбір завалів. Кожен такий прояв терору знову й знову доводить і нам, і всьому світу, що Росія заслуговує лише на одне за наслідками всього, що вона наробила – поразку й трибунал, справедливі та законні суди проти всіх російських убивць і терористів", – сказав голова держави у вечірному відеозверненні.