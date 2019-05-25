В Крыму провели молебен по похищенному в 2016 году Эрвину Ибрагимову

О местонахождении Ибрагимова до сих пор неизвестно.

В Крыму провели молебен по похищенному в 2016 году Эрвину Ибрагимову
В Крыму провели молебен по похищенному в 2016 году Эрвину Ибрагимову
Фото: Эскендер Ганиев

В одной из мечетей Бахчисарая активисты провели дуа (молебен) по похищенному в 2016 году крымскотатарскому активисту Эрвину Ибрагимову. Об этом сообщил корреспондент LB.ua в Крыму Эбазер Пинхас.

На молебне присутствовал и отец Эрвина Ибрагимова - Умер Ибрагимов.

"Я благодарен тем ребятам, которые организовали дуа в этой мечети и во всех других мечетях Бахчисарая, для Эрвина, для всех политузников, мы ждём их скорейшего возвращения", - сказал Умер Ибрагимов.

После молебна пришедшие совершили обряд разговения в священный для мусульман месяц Рамадан.

Эрвина Ибрагимова - члена исполкома всемирного конгресса Крымских татар похитили в ночь с 24 на 25 мая 2016 года. Неизвестные остановили его на объездной дороге города Бахчисарая, насильно погрузили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении, момент похищения зафиксировала камера видеонаблюдения. С 24 мая 2016 года о местонахождении Ибрагимова неизвестно.


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