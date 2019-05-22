Марчук назвал причины срыва обменов пленными "всех на всех"

РоSSийская сторона может скрывать украинцев со следами пыток и побоев, чтобы избежать международного трибунала.

Бывший представитель Украины в ТКГ по Донбассу Евгений Марчук объяснил, почему не удается провести обмен пленными с роSSийскими боевиками и силовиками. Соответствующее заявление Марчук опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

"Теперь мой комментарий уже не может повредить переговорному процессу. Но вижу, что уже сейчас крайне необходимо несколько некоторым объяснить. Но не россиянам, а нашим", - написал Марчук.

По словам политика, Украина передает РоSSии подробный список 107 человек, о которых точно известно, что они живы, а также известно, где они содержатся. "Нам через некоторое время с той стороны отвечают, что "они" установили только 27 человек. А о других наших 80 человек они ничего не знают и они их не нашли. Однажды к таким ненайденным даже попали двое наших военных, которых официально посетил представитель ОБСЕ господин Тони Фриш", - написал Марчук.

"На мой взгляд, это может быть связано только с одним. Большинство из этих 80 наших могли быть подвергнуты тяжелым пыткам, и следы этих пыток сразу же видны. А это Гаага. Других причин я не вижу", - объяснил политик.

Другой прием, который роSSийские боевики применяют для срыва обмена - это включение в список лиц, обвиненных или осужденных за совершение особо тяжких преступлений, не связанных с событиями на Донбассе. Среди таких кандидатов на освобождение Украина получала, в частности, фамилии спецназов Беркута, фигурантов расследований терактов в Харькове и Запорожье.

"Это только очень маленькая особенность процесса обмена заложниками. А с этим процессом тесно связана еще и проблема с пропавшими без вести. А это сотни человек", - написал Марчук.

"Украина "за" принцип обмена "всех на всех", но если это будет честно и при активном участии международных гуманитарных институтов", - написал политик.

Напомним, 19 мая Марчук заявил о выходе из Минского процесса. Бывший глава СБУ , экс-министр обороны, экс-секретарь СНБО, экс-премьер-министр Украины, генерал армии Евгений Марчук стал представителем Украины в ТКГ в ноябре 2018 после того, как с этой должности уволился Леонид Кучма. До этого с 2014 года Марчук представлял Украину в группе по безопасности

Ранее с должности уполномоченного Порошенко по мирному урегулированию на Донбассе уволилась Ирина Геращенко.