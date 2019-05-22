Кабмин подтвердил досрочное прекращение работы миссии МВФ

Основанием стал роспуск парламента и отставка премьера.

Кабмин подтвердил досрочное прекращение работы миссии МВФ
Фото: Владислав Мусиенко

Кабинет министров официально подтвердил, что миссия Международного валютного фонда решила досрочно прекратить работу в Украине.

"МВФ, учитывая, что действительно объективен роспуск Верховной Рады и несформированное новое правительство, прекратил миссию в Украину", – сказал министр Кабинета министров Александр Саенко на форуме в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

Как пояснил агентству информированный источник, знакомый с ходом переговоров между Фондом и Украиной, эксперты МВФ в настоящее время продолжают работу в Киеве, однако невозможность осуществления запланированного пересмотра программы stand by в условиях заявленного роспуска Рады и отставки правительства вынуждает пересмотреть статус визита.

Напомним, миссия МВФ начала работу в Украине 21 мая. По результатам ее визита зависит получение Украиной второго транша в рамках новой кредитной программы stand by.

Утром 22 мая агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник сообщило, что миссия МВФ сократит график работы в Украине и "сегодня или завтра" вернется в Вашингтон из-за роспуска парламента. Однако представительство МВФ в Украине после этого сообщило, что эксперты фонда продолжают свои встречи с представителями власти.

Визит миссии должен был продлиться две недели.


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