Кабмин подтвердил досрочное прекращение работы миссии МВФ
Основанием стал роспуск парламента и отставка премьера.
Кабинет министров официально подтвердил, что миссия Международного валютного фонда решила досрочно прекратить работу в Украине.
"МВФ, учитывая, что действительно объективен роспуск Верховной Рады и несформированное новое правительство, прекратил миссию в Украину", – сказал министр Кабинета министров Александр Саенко на форуме в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".
Как пояснил агентству информированный источник, знакомый с ходом переговоров между Фондом и Украиной, эксперты МВФ в настоящее время продолжают работу в Киеве, однако невозможность осуществления запланированного пересмотра программы stand by в условиях заявленного роспуска Рады и отставки правительства вынуждает пересмотреть статус визита.
Напомним, миссия МВФ начала работу в Украине 21 мая. По результатам ее визита зависит получение Украиной второго транша в рамках новой кредитной программы stand by.
Утром 22 мая агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник сообщило, что миссия МВФ сократит график работы в Украине и "сегодня или завтра" вернется в Вашингтон из-за роспуска парламента. Однако представительство МВФ в Украине после этого сообщило, что эксперты фонда продолжают свои встречи с представителями власти.
Визит миссии должен был продлиться две недели.
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22.05.2019 16:53