Чешский МИД подтвердил смерть первого добровольца из этой страны на украинском фронте

В мае получили разрешение от президента Милоша Земана присоединиться к борьбе украинской армии 103 чешских добровольца , информирует ZN.ua.

Чешский МИД подтвердил смерть первого добровольца из этой страны на украинском фронте
© inosmi.ru

МИД Чехии подтверждает информацию о смерти своего гражданина в ходе боевых действий в Украине. Мужчина погиб на Донбассе в пятницу. По имеющейся информации от главы ведомства Яна Липавского, он был одним из первых из своей страны, кто присоединился к ВСУ. В то же время в ведомстве пока не могут подтвердить данные о попадании части чешских добровольцев в плен, пишет местное издание ?TK .

По словам Липавского, МИД продолжает выяснять обстоятельства гибели, контактирует с украинскими властями и пытается связаться с семьей погибшего, тело которого в воскресенье должно быть доставлено в Харьковскую область. По словам чиновника, его офис проверяет информацию, занимаются делом также работники киевского посольства, детали он уточнять не захотел.


Оксана Коваль, ZN.ua





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