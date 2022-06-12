Чешский МИД подтвердил смерть первого добровольца из этой страны на украинском фронте

МИД Чехии подтверждает информацию о смерти своего гражданина в ходе боевых действий в Украине. Мужчина погиб на Донбассе в пятницу. По имеющейся информации от главы ведомства Яна Липавского, он был одним из первых из своей страны, кто присоединился к ВСУ. В то же время в ведомстве пока не могут подтвердить данные о попадании части чешских добровольцев в плен, пишет местное издание ?TK .

По словам Липавского, МИД продолжает выяснять обстоятельства гибели, контактирует с украинскими властями и пытается связаться с семьей погибшего, тело которого в воскресенье должно быть доставлено в Харьковскую область. По словам чиновника, его офис проверяет информацию, занимаются делом также работники киевского посольства, детали он уточнять не захотел.