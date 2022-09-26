Кіріл вважає, що смерть на війні "змиває всі гріхи": архімандрит Говорун пояснив, що не так з РПЦ

Патріарх РПЦ Кіріл під час проповіді у неділю заявив, що людина може "змити всі гріхи" з себе, якщо стане жертвою "при виконанні військового обов'язку". Про це повідомляє "Медуза".

"Ми знаємо, що сьогодні багато хто гине на полях міжусобної брані. Церква молиться про те, щоб брань ця закінчилася якнайшвидше, щоб якнайменше братів убили один одного в цій братовбивчій війні, - сказав Кіріл під час проповіді. - І водночас Церква усвідомлює, що якщо хтось, спонукуваний почуттям обов'язку, необхідністю виконати присягу, залишається вірним своєму покликанню і гине при виконанні військового обов'язку, то він, безсумнівно, здійснює діяння, рівносильне жертві. Він себе приносить у жертву за інших. І тому віримо, що ця жертва змиває всі гріхи, які людина зробила".

Доктор філософських наук, професор Університету Лойола-Мерімаунт у Лос-Анджелесі та Стокгольмської школи теології архімандрит Кирило Говорун проаналізував проповідь Кіріла на своїй сторінці в Facebook. Він вважає, що такі слова свідчать про наступний крок на тій траєкторії, якою РПЦ рухається протягом останнього десятиліття.

"Це є траєкторія заміщень: теології ідеологією, Царства Божого царством цього віку, цінностей Євангельських цінностями одного конкретного політичного режиму", - пояснює Говорун.

Архімандрит наголошує, що цього разу християнська ідея мучеництва була заміщена ідеєю релігійного тероризму.

"І там і там йдеться про принесення в жертву життя в ім?я релігійної ідеї. Але різниця в тому, що мученики приносили в жертву своє життя, а терористи жертвують і своїм життям, і життям інших, - пояснює Говорун. - Саме під визначення тероризму підпадає діяльність російських вояків в Україні. А РПЦ намагається знайти цій діяльності виправдання".