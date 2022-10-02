Їхня смерть на совісті росіян: фото та історії вбитих вчителів

2 жовтня українці відзначають День учителя. Але цього року багато українських вчителів, убитих внаслідок війни, вже не зможуть отримати привітання від улюблених учнів, інформує Апостроф .

Меморіал: убиті росією поділився історіями та фотографіями вбитих освітян.

28-річна Валентина Ковальова була вчителькою української мови у початкових класах. Загинула у березні у блокадному березні, коли пішла до джерела по воду.

“Валя багато посміхалася, була такою “дівчинкою-іскоркою”. Валя була дуже товариською людиною”, – поділилася спогадом її колега Ольга.

64-річна Ольга Шевченко була вчителькою початкових класів. Загинула 15 серпня на Херсонщині, коли її машина підірвалася на російською міні.

“Ольга Миколаївна – вчителька з великої літери. Дуже боляче втрачати близьку людину”, – розповіли рідні.

34-річний Олександр Бабійчук був учителем праці у Харківському ліцеї №8. 17 серпня росіяни вдарили по будинку, в якому мешкав педагог.

"Здавалося, у Сашка все життя попереду... Сумуємо по ньому разом з рідними", - розповідає друг загиблого.

40-річна вчителька Наталія Ободинська загинула 8 березня у власному будинку на Житомирщині. З нею загинули також діти та онуки.

“Дружина в мене ще й свята вміла проводити, завжди весела та усміхнена. Красива така", – розповів Володимир.

32-річна Дар'я Голік працювала вчителькою у місцевій школі №3, була вчителькою української та англійської мов. Жінка любила свою роботу. Російські окупанти обстріляли її будинок.

"Її дуже любили та чекали діти на уроки, ця любов була взаємною", - поділилися колеги.

Людмила Ткаченко 25 років працювала вчителькою початкових класів у школі. Могла порозумітися з кожним і була сумлінним педагогом. Загинула у Чернігові, коли пішла з чоловіком до аптеки за медикаментами.

“Всі хотіли до неї у клас, у нас вчителі віддавали своїх дітей до неї. Вона була врівноважена, спокійна”, – розповів про вчительку директор школи Юрій Доман.