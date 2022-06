Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен приехала в Киев , об этом она написала в Twitter .

В столице она должна встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Хорошо снова оказаться в Киеве . С президентом Владимиром Зеленским я подведу итоги совместной работы, необходимой для возобновления и прогресса, достигнутого Украиной на ее европейском пути", - отметила Ляен.