Рада отказалась поддержать законопроекты Зеленского
Мажоритарка и 5%-ный барьер остаются.
Верховная Рада отказалась менять избирательное законодательство, не включив законопроекты президента Владимира Зеленского в повестку дня внеочередного заседания.
За включение президентского законопроекта №10319 в повестку дня проголосовали только 92 депутата. За включение в повестку дня поправок в закон о публичные закупки (законопроект №10317) проголосовали 127 депутатов.
После этого спикер Андрей Парубий закрыл внеочередное заседание.
Таким образом, внеочередные выборы в Верховную Раду 21 июля пройдут по смешанной пропорционально-мажоритарной системе с 5%-ным избирательным барьером.
Напомним, 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8 созыва и назначении досрочных выборов. Основанием для роспуска было указано отсутствие коалиции в Верховной Раде.
Коалиция "Европейская Украина" была создана в конце 2014 года в составе БПП, "Народного фронта", "Радикальной партии", "Самопомощи" и "Батькивщины". Три последние фракции из нее позже вышли, после чего уже в 2016 году в составе большинства осталось менее 226 депутатов.
Однако официально о распаде коалиции не объявлялось до 17 мая 2019 года, пока из нее не вышла фракция "Народного фронта".
Очередные выборы в Верховную Раду должны были состояться 27 октября 2019 года.
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