В судебной системе не может быть революций, - Бенедисюк

"Идеальных условий в судебной системе еще никогда не было".

В судебной системе не может быть революций, - Бенедисюк
Фото: sips.gov.ua

Высший совет правосудия не имеет полномочий самостоятельно инициировать привлечение к ответственности судей. Об этом в интервью LB.ua заявил бывший глава ВСП Игорь Бенедисюк.

"Несмотря на значительные полномочия в ВСП не вправе собственной инициативе. То есть она не может по своему желанию открыть дисциплинарное внедрение относительно одного из судей", - сказал он.

"Сегодня ВСП может не назначать или увольнять судей, если считает их недостойными. Хотя и в этих случаях существуют определенные предохранители.

Почему все требуют от ВСП революционных действий. Но в судебной системе не может быть революций. Она формируется благодаря эволюционным процессам. Кого-то из судей надо воспитать. Для этого нужно, чтобы он хоть какой-то период работал в постоянных условиях (имел надлежащую зарплату, разумное нагрузки, достойные условия труда). Идеальных условий в судебной системе еще никогда не было", - сказал он.

Напомним, 16 апреля Высший совет правосудия избрал главой ВСП Владимира Говоруху. У Игоря Бенедисюка 30 апреля закончились полномочия члена ВСП. 7 мая он принес присягу судьи Касационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда. Он два года занимал должность руководителя Высшего совета юстиции, потом такой же строк - Высшего совета правосудия.


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