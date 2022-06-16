Мир должен быть установлен на условиях Украины - Драги и Макрон

Мир должен быть установлен на условиях Украины, включая возвращение Крыма. Такую позицию поддержали премьер-министр Италии Марио Драги и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Киеве после встречи лидеров Украины, Франции, Германии, Италии и Румынии.

"Мир должен быть таким, каким его хочет Украина, и он должен быть длительным", – заявил премьер Италии.

Драги подчеркнул, что для достижения мира Украине необходимо быть в состоянии обороняться.

"Пока в Украине идет война и приносит ежедневно жертвы, тяжкие страдания, … мы сделаем все необходимое, чтобы Украина сама могла выбирать свою судьбу, сама делать выбор. И именно Украина будет решать, в какой момент она будет садиться за стол переговоров. Каждый раз, когда я вел переговоры с президентом Зеленским, я из этого исходил: Украина будет решать, на каких условиях она будет восстанавливать мир", – заявил президент Франции.

Макрон подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский с момента своего избрания постоянно делал все возможное, чтобы отстоять мир.

Драги и Макрон пообещали содействовать проведению расследований военных преступлений роSSийской армии в Украине и привлечению виновных к ответственности.