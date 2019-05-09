В Киеве прошла акция "Бессмертный Грут" как альтернатива "Бессмертному полку"

Участники пришли на нее с портретами героев комиксов и супергероев.

В Киеве прошла акция
В Киеве прошла акция "Бессмертный Грут"

В центре Киева прошла акция "Бессмертный Грут", организованная как альтернатива шествию "Бессмертный полк". В шествии приняли участие до 200 человек. Они пришли на марш с портретами героев комиксов Marvel и супергероев из фильмов и скандируют "Свободу Винтерфеллу!", "Мстители с народом", "Слава Таносу - смерть врагам".

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Акция проходит уже в третий раз - в 2017 году в Запорожье это был марш "Бессмертный волк", в 2018-м в Киеве - "Бессмертный орк".

"Акция этого года называется "Бессмертный Грут". Концепт остается таким, каким был два года подряд: мы приносим плакаты других героев. Мы не против того, чтобы вспоминать ветеранов войн. Но мы против гибридных пророSSийских акций под соусом "упоминаний". Смех и троллинг - наше оружие, не раз доказывала свою эффективность. Герои MARVEL нам в этом помогут", - сообщили организаторы акции.

Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов

В этом году аналогичные акции запланированы также в Харькове, Днепре, Запорожьее и Николаеве.

Фото: Олег Слабоспицький / Facebook
Фото: Олег Слабоспицький / Facebook

В Киеве участники шествия собрались около 10:00. Однако, им пришлось задержаться, т.к. параллельно проходило шествие "Бессмертного полка". Участников этих маршей разделили правоохранители. В итоге акция "Бессмертный Грут" состоялась в оцеплении правоохранителей, без марша. К 12:00 она закончилась.


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