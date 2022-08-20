Альтернатива позбавленню волі: Мін’юст планує розширити перелік видів покарань

Мін’юст планує розширити перелік видів покарання, альтернативних позбавленню волі. Реалізація цього задуму має зменшити кількість осіб у місцях несвободи та розширити варіативність виправлення злочинців без цілковитої їх ізоляції від суспільства. Відповідний законопроєкт вже схвалив уряд, Кабмін має внести його також на розгляд Ради, повідомляє пресслужба МЮ.

У роз’ясненні йдеться передусім про пробаційний нагляд, що передбачає відбування покарання без ізоляції:

“Покарання у виді обмеження волi замінюється на новий вид покарання у виді пробаційного нагляду. Адже аналіз практики застосування обмеження волі свідчить про його неефективність та необхідність перегляду. Пробаційний же нагляд полягає в обмеженні прав і свобод засудженого, що спрямовані на його виправлення та запобігання вчиненню нових правопорушень, без ізоляції його від суспільства», - пояснюють переваги нового виду покарання юристи.