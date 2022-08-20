Альтернатива позбавленню волі: Мін’юст планує розширити перелік видів покарань
Пробаційний нагляд полягає в обмеженні прав і свобод засудженого, що спрямовані на його виправлення та запобігання вчиненню нових правопорушень, без ізоляції злочинця від суспільства, інформує
Мін’юст планує розширити перелік видів покарання, альтернативних позбавленню волі. Реалізація цього задуму має зменшити кількість осіб у місцях несвободи та розширити варіативність виправлення злочинців без цілковитої їх ізоляції від суспільства. Відповідний законопроєкт вже схвалив уряд, Кабмін має внести його також на розгляд Ради,
У роз’ясненні йдеться передусім про пробаційний нагляд, що передбачає відбування покарання без ізоляції:
“Покарання у виді обмеження волi замінюється на новий вид покарання у виді пробаційного нагляду. Адже аналіз практики застосування обмеження волі свідчить про його неефективність та необхідність перегляду. Пробаційний же нагляд полягає в обмеженні прав і свобод засудженого, що спрямовані на його виправлення та запобігання вчиненню нових правопорушень, без ізоляції його від суспільства», - пояснюють переваги нового виду покарання юристи.