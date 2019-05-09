В результате боев за столицу Ливии погибли более 440 человек

Количество беженцев в результате боев достигло 60 тысяч человек.

В результате боев в столице Ливии Триполи с начала наступления на город сил самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" генерала Халифы Хафтара погибли 443 человека, 2110 - ранены.

Об этом сообщает представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ливии.

Также отмечается, что количество беженцев в результате боев достигло 60 тысяч человек. Сейчас в организации занимаются координацией текущей медицинской помощи для них.

443 people are dead and 2110 wounded due to violence in #Tripoli , #Libya . As the crisis continues and the number of displaced people approaches 60 000, WHO is working to coordinate ongoing health services for them. — World Health Organization in Libya (@WHOLIBYA) 8 мая 2019 г.

Ранее в среду, 8 мая, представитель генерального секретаря ООН Стефан Дужарич заявил, что организация крайне обеспокоена сообщениями о том, что авиаудары накануне были нанесены в том числе по лагерю мигрантов в Таджуре восточнее Триполи. Сообщается, что в результате этого ранения получили двое беженцев.

Также Дужарич отметил, что миссия ООН в Ливии "глубоко обеспокоена" увеличением количества случаев незаконных арестов и похищений чиновников, активистов и журналистов и призвал к их немедленному освобождению.

Напомним, в настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие.

В начале апреля командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар в начале апреля начал наступление на Триполи. Генерал, поддерживающий парламент в Тобруке на востоке страны, стремится свергнуть правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, признанного международным сообществом.

Бои в пригородах ливийской столицы между повстанцами Хафтара и силами ПНС идут с 4 апреля. В результате военных действий прекратил работу единственный действовавший в стране аэропорт.

После начала военного конфликта в Ливии Евросоюз вывел из этой страны своих сотрудников, а США - своих военных.

75-летний генерал Халифа Хафтар является бывшим сподвижником Муамара Каддафи - в прошлом многолетнего правителя Ливии, пришедшего к власти после свержения монархии в 1969 году и убитого в 2011 году.