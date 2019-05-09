НАБУ привлекло к ответственности двух детективов за препятствование деятельности адвоката
Соответствующие приказы директор бюро подписал 3-6 мая.
К дисциплинарной ответственности привлечены два детектива Национального антикоррупционного бюро, которых уличили в препятствовании профессиональной деятельности адвоката.
Пресс-служба НАБУ сообщает, что к одному из них, руководителю отдела детективов, применено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. Второму детективу этого же отдела объявлен выговор.
"Также к дисциплинарной ответственности привлечен сотрудник Управления специальных операций. Соответствующие приказы Директор Национального бюро подписал 3-6 мая 2019 года", - сообщили в НАБУ.
В ведомстве напомнили, что события, которые стали поводом для привлечения детективов к дисциплинарной ответственности, произошли в феврале 2019 года. По этим фактам управление внутреннего контроля НАБУ провело служебное расследование, а его выводы передали на рассмотрение дисциплинарной комиссии.
Члены комиссии, в том числе представители Совета общественного контроля, усмотрели в действиях детективов НАБУ признаки дисциплинарного проступка, и предоставили соответствующие выводы на рассмотрение директору НАБУ для принятия решения.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
09.05.2019 16:30
09.05.2019 16:30