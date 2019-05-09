НАБУ привлекло к ответственности двух детективов за препятствование деятельности адвоката

Соответствующие приказы директор бюро подписал 3-6 мая.

НАБУ привлекло к ответственности двух детективов за препятствование деятельности адвоката
Фото: НАБУ

К дисциплинарной ответственности привлечены два детектива Национального антикоррупционного бюро, которых уличили в препятствовании профессиональной деятельности адвоката.

Пресс-служба НАБУ сообщает, что к одному из них, руководителю отдела детективов, применено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. Второму детективу этого же отдела объявлен выговор.

"Также к дисциплинарной ответственности привлечен сотрудник Управления специальных операций. Соответствующие приказы Директор Национального бюро подписал 3-6 мая 2019 года", - сообщили в НАБУ.

В ведомстве напомнили, что события, которые стали поводом для привлечения детективов к дисциплинарной ответственности, произошли в феврале 2019 года. По этим фактам управление внутреннего контроля НАБУ провело служебное расследование, а его выводы передали на рассмотрение дисциплинарной комиссии.

Члены комиссии, в том числе представители Совета общественного контроля, усмотрели в действиях детективов НАБУ признаки дисциплинарного проступка, и предоставили соответствующие выводы на рассмотрение директору НАБУ для принятия решения.


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