СБУ объявила в розыск роSSийского следователя, сфальсифицировавшего дело о "чеченской кампании Яценюка"

Найманов причастен к фальсификации уголовных дел против Яценюка, Корчинского, Яроша и Мазура.

СБУ объявила в розыск роSSийского следователя, сфальсифицировавшего дело о "чеченской кампании Яценюка"
Фото: nfront.org.ua

Служба безопасности Украины объявила в розыск роSSийского следователя Артура Найманова, который открыл уголовное дело против бывшего премьер-министра Арсения Яценюка за якобы участие в Чеченской войне.

Информация о розыске россиянина опубликована на сайте Министерства внутренних дел, пишет Главком.

Указано, что сотрудник Следственного комитета РФ скрывается от украинских правоохранителей с 27 марта текущего года.

Ему заочно предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также соединенное с искусственным созданием доказательств обвинения или другой фальсификацией) ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудного решения) Уголовного кодекса. Мера пресечения подозреваемому не избиралась.

По версии украинских правоохранителей, следователь Найманов причастен к фальсификации уголовных дел против Яценюка, лидера организации «Братство» Дмитрия Корчинского, внефракционного депутата Верховной Рады, экс-лидера партии «Правый сектор» Дмитрия Яроша и координатора националистической организации «С14» Сергея Мазура.

Как сообщалось, Яценюк считает обвинения Следственного комитета РоSSии в участии в первой русско-чеченской войне 1994-1995 годов диагнозом роSSийской власти.

Также Яценюк намерен просить Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признать незаконным его уголовное преследование на территории РоSSии.


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