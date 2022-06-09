Принуждение и пытки: оккупанты рассказали об «агитационной кампании» подписания контрактов с ВС РФ — перехват ГУР

В перехваченном разговоре жена и муж из незаконного вооруженного формирования «ДНР» обсуждают, как именно «мобилизованных» с оккупированных территорий Донецкой области «агитируют» подписывать контракты с ВС РФ . Главное управление разведки Минобороны опубликовало новый аудиоперехват.

В частности, женщина рассказывает об открытом принуждении и даже пытках.

«Приехали агитаторы. Один подписал сразу. Других, не согласившихся, заставили сложить оружие и вывезли в неизвестном направлении. Телефоны не отвечают. Их посадили в яму. Яма – это подвал. Семь «козлов» подписали потом. В обед подписали, передумали. По 230 тысяч обещали. И их в тот же день на боевые (отправили на передовую). Из семи – четыре трехсотые, один двухсотый», - говорит женщина.

Она также рассказала историю знакомой о практике «агитационной кампании» предыдущих лет.

«Когда ее муж был на контракте в 15-16 годах, и когда пацаны отказывались, складывали оружие, они своих расстреливали сами. Сейчас начались преследования. Они издали закон. Сейчас баб, начинающих возмущаться, к 20 годам осуждают», - говорится в телефонном разговоре.