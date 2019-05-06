Посол США Йованович покинет должность в Украине 20 мая

Чрезвычайный и полномочный посол США Мари Йованович 20 мая завершает работу в Украине. Об этом сообщает газета "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники среди дипломатов.

Согласно сообщению, Йованович срочно отбыла в Вашингтон для консультаций. До назначения нового главы дипломатической миссии в Украине его обязанности будет исполнять временный поверенный, определение кандидатуры которого еще не произошло.

Об отставке Йованович заговорили еще в марте этого года, однако тогда представители МИД Украины не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию. Версия об отставке появилась после интервью генерального прокурора Украины Юрия Луценко изданию The Hill о том, что посол США якобы передавала ему список лиц, которых нельзя подвергать уголовному преследованию.