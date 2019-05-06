Посол США Йованович покинет должность в Украине 20 мая

По сообщениям источников, посол уже отбыла в Вашингтон.

Посол США Йованович покинет должность в Украине 20 мая
Мари Йованович
Фото: РБК

Чрезвычайный и полномочный посол США Мари Йованович 20 мая завершает работу в Украине. Об этом сообщает газета "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники среди дипломатов.

Согласно сообщению, Йованович срочно отбыла в Вашингтон для консультаций. До назначения нового главы дипломатической миссии в Украине его обязанности будет исполнять временный поверенный, определение кандидатуры которого еще не произошло.

Об отставке Йованович заговорили еще в марте этого года, однако тогда представители МИД Украины не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию. Версия об отставке появилась после интервью генерального прокурора Украины Юрия Луценко изданию The Hill о том, что посол США якобы передавала ему список лиц, которых нельзя подвергать уголовному преследованию.

Напомним, Йованович прибыла в Украину в 2016 году на смену Джеффри Пейетту. До этого она работала помощником госсекретаря и отвечала за двусторонние отношения со странами Скандинавии, Балтии и Центральной Европы. Также она занимала должность посла в Армении (2008-2011) и Кыргызстане (2005-2008), работала в посольствах в Москве, Лондоне, Оттаве, Могадишо и Киеве.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Епифаний встретился с Зеленским в Михайловском монастыреЕпифаний встретился с Зеленским в Михайловском монастыре
США впервые использовали истребители F-35A в боевых условияхСША впервые использовали истребители F-35A в боевых условиях
В гараже бывшего военного кладовщика в Прилуках обнаружили 49 ящиков патронов и 175 гранатВ гараже бывшего военного кладовщика в Прилуках обнаружили 49 ящиков патронов и 175 гранат
Порошенко и Зеленский обсудят усиление санкций против РоSSииПорошенко и Зеленский обсудят усиление санкций против РоSSии
Украина и Турция парафировали договор о поставках противоктанковых ракет "Конус"Украина и Турция парафировали договор о поставках противоктанковых ракет "Конус"
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко обсудил с Трюдо подготовку к международной конференции по вопросам реформ в УкраинеПорошенко обсудил с Трюдо подготовку к международной конференции по вопросам реформ в Украине
В Украине впервые отмечают День пехоты ВСУВ Украине впервые отмечают День пехоты ВСУ
Делегация посольства США посетила зону ООС на ДонбассеДелегация посольства США посетила зону ООС на Донбассе
Великобритания назначила нового посла в УкраинеВеликобритания назначила нового посла в Украине
Выдачу биометрических паспортов в Украине приостановилиВыдачу биометрических паспортов в Украине приостановили
Окружной админсуд Киева запретил комиссии проводить конкурс на должность судьи ЕСПЧ от УкраиныОкружной админсуд Киева запретил комиссии проводить конкурс на должность судьи ЕСПЧ от Украины
Посол Германии в США лоббировала смягчение санкций против РоSSии, - BildПосол Германии в США лоббировала смягчение санкций против РоSSии, - Bild
Названа предполагаемая дата экстренного заседания Совбеза ООН по УкраинеНазвана предполагаемая дата экстренного заседания Совбеза ООН по Украине
Глава полиции Одесской области покинет должностьГлава полиции Одесской области покинет должность
Портнов: в мае месяце я буду в УкраинеПортнов: в мае месяце я буду в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости